Gagnez des places pour l'avant-première de "Trentenaires", la nouvelle série Tipik

Tipik vous propose de découvrir les premiers épisodes de sa nouvelle série événement avant tout le monde ! Adaptée de la série à succès Dertigers, Trentenaires, c'est 24 épisodes passionnants, touchants, drôles et émouvants, au plus proche de la vie d'une bande de potes.

Trentenaires, c’est l’histoire d’un groupe d’amis soudé, qui, depuis leurs années de fête dans le bar d’Enzo, ont tout partagé : les premiers émois, les grandes promesses, les premiers deuils. Ils ont aujourd’hui l’âge où on attend tout de la vie, l’âge où on espère, où on profite, où on partage tout avec ceux qu’on aime…

C’est aussi l’âge où on cherche et où on tire les premières conclusions. Et où s'assumer pleinement est parfois douloureux mais combien nécessaire. Ils doivent gérer les sentiments qui changent, les enfants qui naissent et grandissent, la carrière qui prend de plus en plus de place, les parents qui vieillissent, les secrets douloureux et explosifs qui rejaillissent... Mais les amis sont là. Les amis, c’est cette famille que l’on s’est choisie envers et contre tout, pour rire, pour partager, pour se confronter, pour faire la fête, pour vivre et aimer passionnément. Trentenaires, c’est une ode touchante, drôle et émouvante au temps qui passe.

Réalisée par Joachim Weissmann, Trentenaires est une série belge addictive, tournée en décors naturels à Charleroi. Elle sera disponible en intégralité dès le 23 avril sur Auvio et au rythme de quatre épisodes tous les dimanches à 20h05 sur Tipik.

Vous n'avez pas envie d'attendre ? Tipik a pensé à vous ! Participez aux avant-premières à Liège le 19 avril (à 19h à Média Rives) ou Charleroi le 22 avril (à 20h30 au Quai10) en jouant au concours ci-dessous (tirage au sort le 17 avril).