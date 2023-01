Gagnez des places pour l’avant-première de "The Chapel"

Avec La Trois et Musiq3, gagnez deux places pour The Chapel, le nouveau film de Dominique Deruddere, en avant-première à Bozar : l’histoire de Jennifer Rogiers, pianiste virtuose de 23 ans qui a vécu la majeure partie de sa vie avec un terrible secret.

Lorsqu’elle est sélectionnée pour prendre part à la finale du célèbre Concours Reine Elisabeth, son isolement à la Chapelle Musicale, où résident les 12 finalistes, fait resurgir le souvenir d’une expérience traumatisante vécue dans son enfance.

Dominique Deruddere, réalisateur, acteur, producteur et scénariste, est une figure incontournable du cinéma flamand : Iedereen beroemd !, Wait until Spring, ou encore Bandini. The Chapel est son dixième film.

Le film sera suivi d’une discussion avec Dominique Deruddere et Taeke Nicolaï.​​

Le lundi 30 janvier à 19 heures 30, à Bozar.

Infos : The Chapel – Dominique Deruddere | Bozar Bruxelles