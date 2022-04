Gagnez des places pour "Inexorable" avec Benoît Poelvoorde

Tipik et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir "Inexorable" de Fabrice Du Welz. Un thriller implacable et vénéneux avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey et Alba Gaïa Bellugi. Le film sort le mercredi 20 avril au cinéma.

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...