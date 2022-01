Gagnez des machines Sodastream pour affronter la tournée minérale

La tournée minérale consiste à passer le mois de février sans boire une seule goutte d’alcool. Même si cette action a l’air simple, peu de personnes réussissent à passer un mois entier sans boire un verre de vin au repas, une bière après le travail ou un petit apéro le week-end. L’idée est de relever le défi tout en prenant conscience de sa consommation d’alcool. Le site tournee-minerale.be nous apprend que “la Belgique se situe dans le peloton de tête de la consommation d’alcool en Europe”. Un constat qui ne peut que nous encourager à passer le mois plus soft…

