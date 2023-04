Gagnez des exemplaires de la BD "Les Filles de Dad"

La BD créée par Nob est l'un des plus grands succès des éditions Dupuis avec plus de 800.000 exemplaires vendus. À l'occasion de la diffusion du dessin animé sur Auvio Kids, la RTBF vous offre des exemplaires de la BD !

Les Filles de Dad, c'est qui ? Bébérénice, Roxane, Ondine et Panda ! Quatre sœurs de 2, 8, 12 et 18 ans, aussi différentes que leurs mères respectives. En revanche, elles partagent le même père comédien, qui a trouvé le rôle de sa vie en s’occupant de ses quatre filles chéries ...

L'adaptation en dessin animé de la bande dessinée Dad, créée par Nob en 2014, a opéré un changement crucial : le spectateur découvre désormais le point de vue des filles. L'auteur a d'ailleurs collaboré avec l'équipe de production de la série pour écrire la bible et décrire les personnages et leurs interactions possibles. Comme le précise Caroline Audebert, directrice générale d'Ellipse Animation, l'importance des Filles de Dad réside dans la représentation différente de celle des familles habituellement montrées à l'écran :

À travers cette famille peu conventionnelle, cette série incarne la diversité des schémas familiaux d’aujourd’hui et porte leurs valeurs de respect, de générosité et de liberté. Comme les bandes dessinées Dad dont elle est inspirée, la série saura réunir les enfants et les familles autour de beaux moments de partage.