Gagnez des entrées cinéma dans le ciné de votre choix le 24/09

Si vous aussi, vous avez envie d'une gigantesque dose de cinéma ? Alors, profitez des We Love Cinema Days du mercredi 21 au samedi 24 septembre, les cinémas participants proposent leurs tickets à 6€. Une occasion unique pour qui adore passer des heures au cinéma et même y regarder plusieurs films d’affilée !

La Première vous offre des packs de 4 entrées pour en profiter - en famille ou entre amis - le samedi 24 septembre pour le film de votre choix et dans un cinéma participant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ci-dessous :

Ciné Wellington à Waterloo; Kinepolis ImagiBraine (Braine-L'Alleud);

Kinepolis Bruxelles; UGC De Brouckère; UGC Toison d'Or; White;

Imagix Mons; Imagix Tournai; Cinema Stuart (La Louvière);

Kinepolis Liège; MovieMills (Malmedy), Imagix Huy; Le Palace (Liège); Kino Scala (4760- Büllingen);

CineXtra (Bastogne)

Intéressé et libre le 24/09 ? Tentez votre chance de remporter vos tickets via le formulaire ci-dessous, en mentionnant le ciné de votre choix et en répondant à la question.

[ Les gagnants recevront leurs 'vouchers' par email. Vérifiez vos 'spams" ou courrier indésirable]