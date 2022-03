Gagnez des accès VIP pour le Brussels Vintage Market

Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires et éviter les files d’attente, nous avons mis en place un système d’inscriptions gratuites. Il suffit de réserver son ticket en ligne et sélectionner l’heure à laquelle vous voulez venir (à partir de 11h). Toutes les informations se trouvent sur l'événement Facebook -- Infos pratiques -- Dimanche 3 avril de 10h à 18h

See U : Av. de la couronne 227 - 1050 Ixelles



Entrée gratuite à partir de 11h / Réservation obligatoire.

V.I.P pass (de 10 à 11h) : 8€/p petit-déjeuner inclus (une viennoiserie + une boisson chaude)