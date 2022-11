Gagnez d’incroyables cadeaux grâce au Calendrier de l’Avent de Tipik

Bike Republic Evere est l’un des plus grands magasins de vélos de Bruxelles. Notre showroom de 1 500 m² présente, du sol au plafond, un large assortiment de vélos électriques, vélos-cargos, vélos longtail, vélos de course et VTT de nombreuses grandes marques. En vous rendant au Bike Republic Evere, vous bénéficierez de conseils d’experts chevronnés et d’un service d’excellente qualité dans notre propre atelier. Isabelle et Michel Parmentier, responsables de magasin, et leurs collègues y veilleront au quotidien. Depuis les années 1980, ils ont façonné IMP Bike avec leur savoir-faire et une passion inébranlable pour le vélo, pour faire de l’enseigne un acteur de premier plan dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le vélo BROMPTON est un vélo pliable de la marque BROMPTON offert par notre partenaire Bike Republic à Evere.

Installez votre bagage sur ce vélo compact et polyvalent muni de 6 vitesses pour effectuer vos trajets quotidiens ou des excursions et partez à l’aventure.