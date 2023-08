Gagnez 4 entrées VIP au Brussels Vintage Market ainsi qu'un bon d'achat de 50€

La caverne d'Ali Baba des adeptes du rétro

Le Brussels Vintage Market est LE rendez-vous mensuel incontournable des amoureux du vintage et des touristes !

Tu y trouveras des vêtements, des accessoires, des bijoux, des vinyles, du petit mobilier, des jouets, de la décoration: un doux mélange de belles pièces vintage et de seconde main accessible à tous les passionnés de la fripe.

Street & sportswear editions

Des éditions spéciales pour les férus des 90's

Le Brussels Vintage Market aime se réinventer et rester à la pointe des tendances, c’est pourquoi nous avons lancé le Brussels Vintage Market – Street & Sportswear edition.

Comme son nom l’indique, ce marché vintage est axé sur les vêtements urbains et sportifs qui ont fait le succès des années 90.

Retrouves-y toutes les perles de cette décennie incluant les plus grandes marques de sports et leurs best sellers.

DU VINTAGE, MAIS PAS QUE !

Le Brussels Vintage Market n’est pas un simple marché, non, non, non, c’est L’EVENEMENT à ne pas manquer. Son ambiance unique, décalée et originale fait de ce marché une sortie hors du commun à faire en famille, entre ami.es ou seul.e sans hésiter!