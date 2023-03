Gagnez 2x2 places pour le concert de Mezerg à La Madeleine

Que ce soit avec son piano, ses pédales, des pastèques, des roses ou son thérémine, Mezerg confirme depuis quelques années qu’il est décidément un artiste hors du commun. Instigateur d’un mouvement qu’il appelle "Piano Boom Boom", mélange d’un piano mélodique, d’un clavier basse et de nombreuses pédales de percussions, il a sorti un large album en 2021, intitulé "Chez Mezerg", sur lequel il a déposé des improvisations live ou des compositions personnelles, dont ses célèbres Watermelon, Rave ou sa reprise des Doors, Riders On The Storm. Suite à cette sortie, il a entamé une tournée qui ne s’est pas (ou peu) arrêtée depuis deux ans et qui fera une nouvelle étape belge à Bruxelles ce 29 mars.