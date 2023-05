Gagnez 2 semaines de découverte du golf avec le pack So-Swing, cet été

Le golf est aujourd'hui le 6ème sport le plus pratiqué en Belgique. De plus en plus populaire, il permet une activité physique douce totalement déconnectante en pleine nature. On compte 37 clubs à Bruxelles et en Wallonie.

Les packs So-Swing, ce sont 15 jours de découverte du golf. Une expérience complète comprenant :

Un accueil personnalisé le samedi.

4 cours collectifs en petits groupes.

1 cours individuel rien que pour vous.

Un programme de découverte sur mesure au practice et au putting green.

L’accès illimité à toutes les installations d'entraînement.

Vos premiers coups accompagnés sur le parcours : ses paysages à couper le souffle, ses bâtiments remarquables, sa biodiversité exceptionnelle…

La mise à disposition gratuite du matériel.

Un drink de bienvenue dans la grande communauté des golfeurs.

Et pourquoi pas, votre premier 19e trou au clubhouse...

La Première vous offre des packs So-Swing pour découvrir le golf en couple ou entre copines durant 15 jours entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023, dans un des clubs participants près de chez vous, dont vous trouverez la liste sur le site de So-Swing.

Intéressé ? Tentez votre chance de remporter un pack via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Les gagnants seront avertis personnellement par email et seront recontacté par l'organisateur afin de choisir leur période et le club pour la mise ne pratique du pack. De plus, un tirage au sort parmi les gagnants permettra à l'un d'eux de remporter un sac de golf débutant - comprenant un sac léger trépied et 6 clubs ]