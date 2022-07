Gagner un Grammy Award rendrait les artistes bien plus créatifs

Les Grammy Awards sont un véritable accélérateur de carrière (et de ventes) pour les musiciens récompensés. Mais ce n’est pas le seul avantage de la remise de prix : elle boosterait aussi la créativité des lauréats, selon une récente étude américaine.

Quel est le point commun entre Beyoncé, Stevie Wonder, U2 et Adele ? Ils ont tous déjà gagné un Grammy Award. Cela fait 64 ans que la Recording Academy récompense les musiciens contemporains à travers cette remise de prix. Ces distinctions offrent encore plus de visibilité aux heureux élus. "L’attention et l’excitation autour d’une victoire aux Grammys se traduisent toujours par une curiosité accrue du public, surtout s’il s’agit d’un artiste émergent", a expliqué Harvey Mason Jr., président de la Recording Academy, à Billboard.

Cette popularité s’accompagne également d’un regain de créativité, comme l’ont constaté Giacomo Negro, Balazs Kovacs et Glenn R. Carroll. Les chercheurs américains se sont penchés sur les artistes ayant remporté une statuette dans les quatre grandes catégories des Grammy Awards (album, chanson et disque de l’année, ainsi que meilleur nouvel artiste), depuis leur création en 1959 jusqu’en 2018.

Ils ont constaté que les lauréats sont plus susceptibles de s’écarter de leur style habituel dans leurs productions musicales post-Grammys. "Prenez l’exemple de Fleetwood Mac qui passe de 'Rumours' à 'Tusk'", a expliqué Giacomo Negro, professeur de sociologie à l’université Emory et coauteur de l’étude, à BBC News. "La composition des chansons y est plus dépouillée, et vous y trouvez même des influences post-punk. C’est un album très différent [du précédent]".