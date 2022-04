Gagner à la loterie, ça ne fait pas toujours le bonheur. Une expo à Bruxelles permet de s’en convaincre

Il y a aussi des notes très terre à terre, comme celle-ci qui souhaite à son auteur de gagner un jour pour pouvoir "acheter des cartes pokémon et des katana. Et de la bouffe". Une écriture qui ressemble à celle d’un enfant. Mystère. "Cela pourrait être aussi une personne un peu geek", sourit Katherine Longly. Les deux artistes ont mis cinq ans pour monter cette expo parce que retrouver des gagnants à la loterie, ce n’est pas facile. "Ceux qui ont gagné préfèrent rester discrets. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme dit la formule. Et ceux qui n’ont finalement pas gagné préfèrent éviter de remuer ces souvenirs". L’expo "Just my luck" ("C’est bien ma chance", en français) est à découvrir jusqu’à ce samedi 16 avril inclus à la Tour à plomb, dans le centre de Bruxelles. L’entrée est gratuite.