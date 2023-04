Gagne ton pass 5 jours pour les Aralunaires 2023 avec Jam !

Le festival Les Aralunaires est de retour pour sa 14e édition : explosive et paritaire. Depuis 2009, le festival met à l’honneur les artistes et les labels indépendants, les artistes émergents et les expériences sensorielles originales dans une multitude de styles, le tout dans des lieux publics et privés du patrimoine arlonais.

Les Aralunaires 2023 auront lieu à Arlon du 03 au 07 mai avec toute une flopée d’artistes indés et de talents émergents, un régal pour les curieuses et les curieux. Au total : 36 artistes, 18 lieux de concerts, 13 évènements, 5 soirées, un parcours de showcases gratuits (le Lab), et plein de choses réjouissantes ! Le festival poussera, cette année encore, la porte de lieux historiques, de salles de concerts établies, d’appartements, de caves et de jardins de la ville. La ville d’Arlon, son patrimoine et ses habitants seront également mis à l’honneur tout autant que les artistes qui performeront.