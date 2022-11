Gagne tes places pour le spectacle "Norman, c’est comme normal à une lettre près"

Le 11 décembre, tu pourras retrouver le spectacle " Norman, c’est comme normal à une lettre près" au centre culturel d’Uccle . A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille.

Faire tourner sa robe dans le vent, c’est chouette, c’est aérien, c’est gai, tout le monde vous le dira, ça donne le sentiment de s’envoler. Norman est un petit garçon de 7 ans tout à fait banal, mais Norman aime porter des robes. Un jour, il reçoit de ses parents l’autorisation d’aller en robe à l’école. Sur le chemin et à la récré, les moqueries fusent, on regarde Norman de travers. Son père décide alors d’accompagner son fils. Ils vivront ensemble une descente aux enfers. Mais si les autres savaient le bonheur que c’est de sentir l’effet du vent sur ses cuisses ! Formellement, les trajets de Norman vers l’école sont l’objet de variations chorégraphiques : depuis le plaisir innocent de faire tourner sa robe dans le vent, jusqu’au cauchemar qui mène aux grilles du portail d’école, derrière lesquelles les maîtresses seront devenues des monstres velues et menaçantes.