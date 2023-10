Gagne tes places pour le showmatch de Mandatory à Liège !

Jeudi 12 octobre à 20 heures, sur la chaîne Twitch de RTBF iXPé, vous pourrez donc assister à une soirée de légende entre des joueurs de légende et le tout, animé par des casters de légende dont notamment Zerator.

On retrouvera évidemment les membres de la team Valorant de l’équipe e-sport Mandatory : Hyp, Akumaaaaa, Goaster, TheBigFiz et leur coach, Crea^ ! Du côté des guests, seront présents : Bazy, notre streameur Valorant, Eversax, coach Rocket League de la Kcorp et Chipsette, streameuse et joueuse pro sur Valorant !