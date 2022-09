Gagne tes places pour le festival FrancoFaune !

Lors de cette nouvelle édition tant attendue, FrancoFaune mettra l’accent sur la diversité, l’originalité et l’innovation, et présentera une cinquantaine d'artistes venant de tous horizons. Le line-up a déjà été révélé, et on ne va pas vous mentir, c’est plutôt costaud. Entre autres, on aura l’occasion de retrouver le duo belgo-japonais Alek et les Japonaises, la chanteuse québécoise Klô Pelgag, le chanteur Zedie, l’autrice-compositrice-interprète Pi Ja Ma, la chanteuse et multi-instrumentiste ML et notre Judith Kiddo nationale.