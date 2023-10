Gagne tes places pour aller voir "Nina et le secret du hérisson" au cinéma !

AUVIO KIDS te propose un super concours pour fêter la sortie du nouveau film "Nina et le secret du hérisson" au cinéma avec trois personnes de ton choix !

Nina est une petite fille qui adore écouter les histoires que son père lui raconte chaque soir. Ils imaginent ensemble un hérisson aventurier qui découvre le monde. Cependant, un jour, le père de Nina est préoccupé par des soucis liés à son travail. Heureusement, Mehdi, le meilleur ami de Nina, est là pour la soutenir. C'est alors qu'ils ont une idée incroyable : et si un trésor caché dans une vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?

Cette idée déclenche une grande aventure où nos héros devront échapper à la vieille voisine et à son chat espiègle, Touffu. De plus, ils devront déjouer les pièges du gardien de l'usine et son gros chien. Mais ils peuvent toujours compter sur leur petit ami à piquants, le hérisson, pour les aider à mener l'enquête à bien !