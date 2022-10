Gagne tes entrées pour la prochaine Fifty Session avec SBM et TIF

Une fois n’est pas coutume, ce n’est non pas un mercredi mais un jeudi que la prochaine Fifty Session aura lieu. Le 27 octobre prochain, une édition aux accents rap aura lieu du côté du C12. Comme d’habitude, une révélation belge partage l’affiche avec un artiste émergent international. Le·la local·e s’appelle Spacebabymadcha (SBM), artiste non genré·e prometteur·euse qui sera suivie de TIF, petite sensation franco-algérienne de la scène rap hexagonale. Et pour faire durer le plaisir, le collectif Adorable* assurera l’afterparty jusqu’à 1h du matin pour consommer le jeudredi comme il le faut. Vous connaissez la chanson : événement sous invitation, Jam vous offre vos places en bas de cet article, vous les remportez et on vous retrouve sur le dancefloor !