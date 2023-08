Gagne des places pour ta rentrée au Botanique !

La saison des festivals se terminant doucement il est temps de reprendre ses bonnes habitudes et pour cela, Jam vous offre des places pour une salve de concerts au Botanique !

La Rotonde vous ouvre ses portes dès le 1er septembre avec les concerts de Buck Meek et Germaine Dunes. Buck Meek c'est le projet solo du guitariste du groupe Big Thief, signé sur le prestigieux label 4AD. Il vous emmènera dans ces mélodies folks, agrémentées de subtils accents country. Il sera accompagné en première partie par une autre américaine, Germaine Dunes.



Le 6 septembre, toujours du côté de la Rotonde, place au groupe belge de jazz-psychédélique Dans Dans. Le trio composé de Bert Dockx (Flying Horseman), Fred Lyenn Jacques (Lyenn, The Mark Lanegan Band) et Steven Cassiers (Dez Mona, DAAU) présentera son dernier album sorti en septembre 2022, sobrement intitulé 6 et résolument leur plus punk jusqu'à présent.

Certains disent qu'il s'agit des nouveaux Strokes, ce qu'ils ont en tout cas fortement démenti en interview chez nous. Le jeune quintet new-yorkais Geese se trouve à la croisée des mélodies de Vampire Weekend, de Television et des sonorités dissonantes et déstructurées des anglais de Squid et Black Midi. Ils se produiront le 18 septembre au Witloof Bar.