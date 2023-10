Gagne des places pour aller voir “LA PAT' PATROUILLE : LA SUPER PATROUILLE LE FILM” au cinéma !

C'est le moment de préparer ta super cape, car la Pat' Patrouille arrive sur grand écran et c'est une aventure qui décoiffe !

Imagine, tout commence quand une météorite magique tombe à Aventureville. Et devine quoi ? Elle donne à la Pat' Patrouille des super pouvoirs ! Nos chiots adorables deviennent la "Super Patrouille," et c'est incroyable !

Et qui est le plus excitée ? Stella, bien sûr ! Elle est la plus petite de l'équipe, mais maintenant elle a aussi des super pouvoirs ! C'est son rêve devenu réalité !

Mais attention, les choses se compliquent. Le méchant Monsieur Hellinger s'évade de prison (oh non !) et il s'allie avec un savant fou (vraiment fou !) pour voler les super pouvoirs. Aventureville est en danger, mais la Super Patrouille est là pour sauver la journée !

Stella et ses amis vont montrer que même le plus petit des chiens peut faire de grandes choses. Ils vont devoir se serrer les coudes, être courageux, et travailler ensemble pour empêcher les méchants de faire des bêtises.