Gagne des places de cinéma pendant les We Love Cinema Days !

Tu es fan du cinéma ? Alors on a une super nouvelle pour toi, les We Love Cinema Days reviennent bientôt, et on ne veut surtout pas les rater !

Tu veux connaître l’autre bonne nouvelle? Si tu fais partie des plus chanceux, tu auras peut-être la chance de gagner 4 places pour toi, un autre enfant et deux adultes pour venir voir le film de ton choix avec AUVIO KIDS ! Et ce n’est pas tout ! On t’offre aussi 30 euros de crédit à utiliser dans le shop du cinéma pour t’acheter plein de bonbons et de popcorn pour te régaler pendant le film ! Si tu veux participer réponds à la question suivante :