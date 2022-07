Gaëtan Vigneron après l’accident de Guanyu Zhou : "On a directement compris que c'était très sérieux"

C’est l’image qui a énormément fait parler au Grand-Prix de Grande-Bretagne : la sortie de route ultra spectaculaire et potentiellement dramatique de Guanyu Zhou, dès les premiers hectomètres de course. Heureusement, et presque miraculeusement, le Chinois s’en est sorti indemne et la course a donc pu être poursuivie. Aux commentaires du Grand-Prix et donc forcément aux premières loges de l’accident, Gaëtan Vigneron est revenu sur ces images choc au micro de Charlie de Wasseige.

"On a tout de suite compris que c’était vraiment très sérieux parce qu’il y a eu directement un drapeau rouge" a entamé notre commentateur. "C’est-à-dire que la direction de course a très vite compris qu’il y avait un très gros incident. Il y avait deux pilotes visés, Alex Albon et Guanyu Zhou. Il n’y a pas eu d’images, c’est une nouvelle politique de la F1 depuis le décès d’Ayrton Senna. On se souvient qu’on le voyait allongé sur la piste, on lui faisait des massages cardiaques, il y avait des traces de sang. C’est fini, depuis ce jour-là, on ne montre les images que quand on est à 100% sûr de l’état des pilotes impliqués."

Voir le Chinois sain et sauf constitue-t-il donc un miracle ? "Oui et non. Oui dans le sens où ça aurait pu se finir évidemment beaucoup plus mal, il faut garder en tête que le sport automobile est – et restera – un sport dangereux et qu’un jour la balance penchera dans le mauvais sens. Mais les progrès sont énormes et c’est une matière vivante, qui n’arrête jamais. La FIA est déjà occupée à examiner tous les détails de l’accident pour essayer d’améliorer les choses."