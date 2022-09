Gaëlle écrit un livre au chauffard qui l’a rendue "PMR" il y a 10 ans

Gaëlle a 34 ans et se déplace aujourd’hui à l’aide d’un rollator ou d’une chaise roulante. Elle n’a plus d’équilibre et ne peut plus marcher seule. Elle souffre de douleurs chroniques et doit porter une attelle pour l’aider à relever son pied parce que son cerveau n’envoie plus le bon signal. "Ma vie est un combat", résume-t-elle.