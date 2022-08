Gaëlle crée des vêtements pour enfants de 0 à 12 ans à partir de chemises usées

Gaëlle Van Vyve s’engage contre la fast fashion et réinvente la mode durable. A partir de chemises abîmées, elle crée de jolis vêtements intemporels pour enfants de 0 à 12 ans.

En février 2019, Gaëlle Van Vyve a décidé de lancer sa marque "Les Essentiels de Gaëlle". Le point de départ de cette belle histoire, c’est tout simplement une chemise de son mari que Gaëlle a transformée en robe pour sa fille. "Il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour de moi pour cette création, je me suis dit que je tenais la bonne idée." De plus, Gaëlle a la fibre créatrice depuis toute petite : " Déjà petite, je confectionnais des vêtements pour mes poupées, puis pour moi. Cette passion me vient de ma maman qui avait l’habitude de nous faire des petites robes lorsque nous étions enfants. "

Je me souviens encore d’un essayage que nous avions fait pour le mariage de l’une de mes tantes, j’étais fascinée par la façon dont ma maman pouvait transformer un simple tissu en coton en une jolie pièce.

Aujourd’hui Gaëlle propose 3 modèles de vêtements filles et 2 modèles garçons qu’elle a créés avec une styliste. " Je voulais faire des vêtements intemporels, avec une histoire et dans lesquels les enfants peuvent vivre " comme des enfants " et se créer des tas de souvenirs au quotidien. "