Gabriel Ringlet : "Nous voyons encore trop souvent l’asile comme un problème"

Les églises se vident, l’année 2022 a vu une nouvelle hausse importante du nombre d’apostasies… Il semble en effet que le discours de l’Église traditionnelle parle à de moins en moins de personnes.

Il y a de nombreux éléments à prendre en compte concernant la désertion des églises, mais j’aimerais en pointer deux.

Premièrement, je pense que le temps où l’Église dictait ses règles sur les grands enjeux de foi (croire en la résurrection, l’au-delà…), comme sur les grands enjeux de morale (l’euthanasie, l’avortement…), est totalement révolu. Et c’est heureux. Nos contemporains, y compris des catholiques pratiquants d’un certain âge, n’acceptent plus ce diktat. Ils veulent à présent une foi personnelle, critique. Si l’Église ne s’ouvre pas au débat jusque sur les questions les plus essentielles comme la résurrection, elle verra les gens la quitter. Elle a évidemment le droit de poser des balises, mais elle doit aussi reconnaître la qualité des balises de l’autre. Je pense qu’elle serait alors plus respectée.

Deuxièmement, quand le rituel devient ritualisme – c’est-à-dire quand on ne comprend plus ce qu’il se raconte dans une célébration – on abandonne. C’est pourquoi au sein de mon prieuré nous tentons de combiner trois choses : l’Évangile, l’actualité et l’imaginaire, le dernier servant de liant entre les deux premiers. Nous nous rendons compte que le public est très en attente de cela.

En ce qui concerne l’apostasie, autrement dit l’abandon de la foi (ndlr : qui se traduit notamment chez les catholiques par la débaptisation), j’aime à penser que derrière cette décision, il y a un appel, une volonté d’emprunter un autre chemin plus ouvert, plus critique. Oser dire qu’il est sain de douter. Il n’y a pas nécessairement de contradiction entre la hausse du nombre d’apostasies et une grande aspiration spirituelle de la part de cette génération.