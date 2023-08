Gabriel Ringlet : "La posture féminine devrait être plus présente dans les institutions, à commencer par l’Église"

Gabriel Ringlet raconte avoir eu une enfance joyeuse et impertinente vis-à-vis de la religion qui lui a permis d’oser prendre des positions fortes. Une joie qu’il explique peut-être par une naissance tardive dans la fratrie et pour ses parents déjà âgés… en 1944, dans un contexte où on pensait à la reconstruction. Son milieu familial, où la communication était bien présente, expliquerait aussi sa capacité d’aller vers les autres. "Si j’ai pu prendre des positions impertinentes, c’est que je n’avais pas à me venger de quoi que ce soit" commente-t-il.

Diverses circonstances de son enfance ont façonné l’homme qu’il est devenu aujourd’hui : ses rencontres avec une tante carmélite – à peine visible – qui ont probablement joué un rôle dans sa volonté de changer les choses ; son absence de l’école pendant une année qui l’a ouvert à la lecture dont la poésie, ou encore sa formation au Grand-Séminaire à Liège durant la période de contestation de mai 1968 : "J’entre au séminaire en disant : c’est un lieu où on va faire des choses, transformer le monde ! […] J’ai eu une formation comme jeune théologien, futur prêtre, extrêmement ouverte […] Mai 68 au Grand-Séminaire de Liège, ce n’était pas triste : notre contestation à l’intérieur des murs était réelle". En résumé, "tout au long de mon chemin, j’ai été confronté à une foi très ouverte qui était tout sauf une autoroute".

Parmi les "miracles" sur son chemin, le théologien raconte celui d’être appelé, juste après son ordination, à collaborer au journal socialiste et anticlérical "La Wallonie" afin de commenter l’actualité philosophique et religieuse. Cette expérience journalistique l’amènera au statut de professeur et vice-recteur à l’UCLouvain. Une position dont l’Opus Dei souhaitait même l’en évincer en vain.