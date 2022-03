Gabriel Muller, le cyclo devenu pro à... 33 ans

Moi, je suis un aventurier. J’aime bien me fixer des objectifs un peu fous et puis, c’est parti...

Fils d’un coureur amateur, le jeune Gabriel découvre très tôt l’univers du vélo. Le cyclisme est très présent, mais pas vraiment un coup de cœur dans sa vie d’adolescent.

"Mon père était un bon coureur cycliste amateur et il y avait les courses de vélo à la télé tout le temps. Je suis né là-dedans" se souvient le Français. "Je n’étais pas passionné quand j’étais petit. Mon père a toujours essayé de nous emmener mon frère et moi faire du vélo le dimanche matin, mais quand t’as 11 ans... Moi, j’avais aucune envie ! C’était le calvaire du dimanche matin. C’est un peu comme si on me demandait d’aller à la messe le dimanche matin... (rires) J’avais 11-12 ans. Je voulais dormir jusqu’à 11h et jouer aux jeux vidéo. Je ne n’allais pas aller faire du vélo alors qu’il faisait 5 degrés et qu’il pleuvait. Mon père, il a essayé. Il a vraiment tout donné. Mais moi, c’était hors de question... C’est venu plus tard vers 26-27 ans. J’ai essayé de faire du vélo mais je n’avais pas la structure mentale ou la motivation pour le faire. Mais il y avait quelque chose qui naissait et vers 30 ans, je me suis dit... Bon, j’ai 30 ans. C’est quoi la date de péremption ? C’est quoi le dernier moment où je vais pouvoir faire quelque chose avec le vélo. C’est maintenant quoi !"

Quand j’avais 11 ans, le vélo... c’était le calvaire du dimanche matin. Un peu comme si on me demandait d’aller à la messe...

La passion dormante se réveille à l’âge adulte. Gabriel Muller s’éloigne un peu de son business. Une boîte spécialisée dans les applis pour smartphone. Il délègue et gère à distance ses affaires pour relever le challenge.

"J’ai commencé le cyclisme à 30 ans" raconte Gabriel Muller. "L’avantage, c’est que j’avais du temps et un business qui commençait déjà à bien marcher à l’époque. J’ai eu du temps et un peu d’argent pour prendre la passion à fond. J’ai commencé à m’entraîner un peu la 1ère année. 2h par semaine, 5h, après j’ai dû monter à 7-8h. Je voyais que mon niveau augmentait. Au début, on s’améliore très vite. Donc, on s’enflamme un peu quoi... et au bout de 2 ans et demi, j’ai fait ma première cyclosportive dans le sud de la France à Nice. J’ai fait une bonne place et j’ai pris confiance en moi. Et grâce à un ami, je me suis retrouvé dans une équipe continentale. J’avais 33 ans. C’était ma première licence directement en continental chez Differdange au Luxembourg".

Bon, j’ai 30 ans. C’est quoi la date de péremption pour faire quelque chose dans le vélo ?

17 mars 2019, 1er départ, 1er dossard. Le Parisien participe à sa première course à Paris-Troyes. Il découvre, apprend et s’accroche contre vents et marées. Surtout... aux Pays-Bas.

"Les premières courses dans le peloton, c’était en Hollande. C’était sympa... (rires)" se marre le Français. "Il pleuvait et il y avait des rafales de 60-70km/h... Moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait dans un peloton. Je crois que je suis tombé dans le fictif. Avant que la course ne commence. Je suis quand même revenu dans le peloton et puis, je me suis fait sortir au bout de 5 minutes. Direct ! J’ai sauté quoi... Je pense que j’avais le niveau, mais je n’avais pas le rythme du tout. Donc, les 3 premiers mois, au début, je tiens 5 minutes, après 10, après une demi-heure, après 1h, puis 2h et puis... Paf ! Je finis ma 1ère course quoi. Au bout de 3-4 mois. C’était la Flèche du Sud. Quand j’ai terminé la 1ère étape dans le peloton, j’avais presque les larmes aux yeux. Oh putain... ça y est !".

Ma première course ? Je suis tombé dans le fictif. Avant que la course ne commence...

Les débuts sont difficiles, mais l’abandon n’est pas une option. Gabriel Muller persévère malgré les galères.

"Mon pire souvenir, c’était en septembre dernier au Tour du Luxembourg" se rappelle le coureur de l’équipe Burgos BH. "Je me sentais bien et puis, au bout de 50km... à la ramasse quoi ! Je me retrouve avec Caleb Ewan. On est tous les deux sortis. On prend notre rythme. On essaie de revenir dans les délais. Je commence à avoir des crampes immondes mais j’ai l’impression que je suis dans les temps. Je vais y arriver tout juste à 10 secondes près. Et le motard se plante. Juste avant l’arrivée. Il nous emmène à droite alors qu’il fallait tourner à gauche. Je perds 20 secondes. J’arrive à la ligne et j’apprends que je suis 10 secondes derrière... Dur !"

Son parcours est atypique, son profil aussi. Ne lui parlez pas de massage, ce n’est pas son truc. Pendant que ses équipiers font la file devant la chambre du soigneur, lui préfère faire la sieste.

"Une bonne sieste, ça fait toujours l’affaire" explique le coureur de 36 ans, lors du Tour d’Oman "Habituellement, je fais le massage mais hier je ne l’ai pas fait et aujourd’hui, je me sentais bien... (rires) un jour sur deux, je ferai un massage et un jour sur deux, je ferai une sieste".

Mes tatouages ? Je me suis levé un matin. J’ai eu envie de faire un Mickey, et je l’ai fait quoi ! Je trouvais l’idée cool...

Passé par Differdange et Cambodia Cycling Academy, Gabriel Muller entame à 36 ans sa 4ème saison chez les pros. La deuxième dans l’équipe Burgos BH.

"Mon objectif, c’est de gagner des courses, de participer au Tour de France" ajoute le Parisien. "Quand on se sent bien sur le vélo et qu’on sent qu’on peut faire un résultat, c’est quand même un sentiment génial. Et ce sentiment, j’espère que je vais le retrouver bientôt. Faire des Top 10, ce serait bien. Et si je peux jouer la gagne une fois, ce serait extraordinaire. Je veux montrer que je peux passer au niveau supérieur. Le World Tour quoi ! Le rêve ultime? Je le garde pour moi (rires). Je ne peux pas en parler. Il n’y a que moi et ma famille qui sait. Je ne veux pas passer pour le mec complètement fou... Je le garde pour moi".