Gabriel est devenu riche grâce à Travis Scott, on vous raconte !

Il y a quelques jours ce Nantais de 18 ans faisait le buzz sur les réseaux sociaux partout dans le monde en vivant une expérience de dingue.

Entre une cathy-cabine peu stable et un stand de pain-saucisse, on a retrouvé Gabriel au festival des Ardentes qui a accepté de venir dans l’émission de Samy et Lou pour nous raconter son histoire folle.

Samedi dernier, le jeune homme a clairement impressionné Travis Scott lors de son concert au Rolling Loud, et à juste titre. On peut le dire, Gabriel est un fan, et un vrai ! Aucune chanson n’est passée à la trappe. Durant l’entièreté du show, il connaissait toutes les paroles (mais vraiment toutes !!!). Une performance qui n’est évidemment pas passée inaperçue aux yeux du rappeur américain qui a tenu à remercier son fan en lui offrant…. son t-shirt de scène ainsi que ses baskets. Des cadeaux certes un peu humides de transpiration mais déjà collector que d’autres fans essayent de racheter à Gabriel, en vain !

Le jeune français espère bien partager à nouveau un moment avec le rappeur, et il a peut-être ses chances. Travis Scott est de passage en Belgique pour le festival des Ardentes et se produira sur scène ce vendredi 7 juillet. Gabriel se fera-t-il à nouveau remarquer par Travis et le monde entier ?

Retrouvez l’interview en entier sur Auvio !