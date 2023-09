Gabon : le général Oligui prête serment en tant que "président de la transition"

Des militaires putschistes avaient annoncé le 30 août la "fin du régime" d’Ali Bongo Ondimba, qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans, moins d’une heure après la proclamation de sa réélection lors de l’élection du 26 août, estimant qu’elle avait été truquée.

Le lendemain, ils avaient proclamé le général Oligui président d’un Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Face au patronat, à la société civile, aux partis politiques, aux journalistes, aux religieux, le nouvel homme fort du pays, qui a prêté serment en tant que "président de la transition" lundi, a dénoncé la "corruption" systématique du clan Bongo, promis des "institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains", une nouvelle Constitution, et un nouveau code électoral.