Ga Du No Ga Du No, les mots de Bertrand Belin et les dessins Boris Beaucarne font résonner les lithographies

A l’origine du projet, Bruno Robbe, imprimeur et éditeur, a l’idée de réunir le chanteur Bertrand Belin, auteur, compositeur, interprète, poète et romancier, et le plasticien Boris Beaucarne. La collaboration donne naissance à un ensemble de douze lithographies au format de 96 cm sur 66 cm. Le titre de la série, Ga Du No Ga Du No, fait référence aux gares du nord de Paris et de Bruxelles qui relient les villes des deux artistes. L’initiateur du projet réalisant les images selon le procédé de la photolithographie est installé à Frameries dans l’atelier fondé en 1950 par son grand-père, Arthur Robbe.