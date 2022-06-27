На G7 і Вімбледоні всі говорять про Україну | Du G7 à Wimbledon, l'Ukraine au cœur de l'actualité

Цей початок тижня, ми відзначемо багатьма зустрічами на вищому рівні. Так Україна часто опиняється в центрі дискусій.

У Мадриді розпочався саміт НАТО. Саміт під високим рівнем безпеки. Вже вчора тисячі людей пройшли демонстрацію за мир – і проти НАТО – у столиці Іспанії.

Лідери G7, 7 найбільших економічних держав, все ще зустрічаються в Німеччині. Цього понеділка вони почують у режимі відеоконференції Володимира Зеленського.

Український президент має просити підкріплення: більше зброї. Поки без більших подробиць... на Сході триває війна, а також вчора Київ зазнав кілька ракетних ударів зі сторони російських військ.

Країни G7 вже вирішили знову ввести санкції проти Росії, запровадивши ембарго на золото.

***

Спорт і теніс у програмі з початком Вімбледону. Цього понеділка стартує легендарний турнір. Традиція зобов’язує: всі гратимуть у білому на траві.

І саме володар титулу Новак Джокович відкриє м’яч на центральному. "Джоко" вже 6 разів перемагав на Вімбледоні. Він великий фаворит.

Серед жінок усі погляди прикуті на старті турніру Серени Вільямс... У свої 40 років вона повертається до турніру після річної відсутності.

Ще одна особливість Вімбледону цього року... на кортах не буде ні росіян, ні білорусів. Заходи, вжиті після вторгнення в Україну. Це єдиний турнір Великого шолома, який прийняв таке рішення.

***

Також, чи читали ви Гаррі Поттера? Що ж, пройшло рівно 25 років, як все почалося для знаменитого чарівника. 26 червня 1997 року знаменита невідома Дж. К. Роулінг опублікувала "Гаррі Поттера і філософський камінь". Також була більш дивна назва "Велика цегла". Її продадуть 500 мільйонів примірників. Решта ми знаємо. Культова сага. Який є в кінотеатрах і в магазинах. І так триває вже чверть століття!

Трохи терпіння, якщо небо все ще сіре, коли я розмовляю з вами...

***

Якщо вам довелося вийти в капюшоні чи з парасолькою... Якщо ви почуєте легкий грім: це нормально на початку тижня. Але суха погода повертається! Літня погода буде вже з цього вівторка. З сезонними максимумами до 24 градусів. На небі більше хмар, але без дощу. А пік спеки та гарної погоди очікується в середу. До 27 або 28 градусів. Після температура може піти вниз. Ми вам про це, звичайно, розповімо пізніше.

Прогноз погоди, щодня, на RTBF Україна.