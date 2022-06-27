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Ukraine - Україна

На G7 і Вімбледоні всі говорять про Україну | Du G7 à Wimbledon, l'Ukraine au cœur de l'actualité

На G7 і Вімбледоні всі говорять про Україну | Du G7 à Wimbledon, l'Ukraine au cœur de l'actualité
il y a 37 minutes3 min
Par Charlotte Legrand

Цей початок тижня, ми відзначемо багатьма зустрічами на вищому рівні. Так Україна часто опиняється в центрі дискусій. 

У Мадриді розпочався саміт НАТО. Саміт під високим рівнем безпеки. Вже вчора тисячі людей пройшли демонстрацію за мир – і проти НАТО – у столиці Іспанії.

Лідери G7, 7 найбільших економічних держав, все ще зустрічаються в Німеччині. Цього понеділка вони почують у режимі відеоконференції Володимира Зеленського.

Український президент має просити підкріплення: більше зброї. Поки без більших подробиць... на Сході триває війна, а також вчора Київ зазнав кілька ракетних ударів зі сторони російських військ. 

Країни G7 вже вирішили знову ввести санкції проти Росії, запровадивши ембарго на золото.

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Спорт і теніс у програмі з початком Вімбледону. Цього понеділка стартує легендарний турнір. Традиція зобов’язує: всі гратимуть у білому на траві.

І саме володар титулу Новак Джокович відкриє м’яч на центральному. "Джоко" вже 6 разів перемагав на Вімбледоні. Він великий фаворит.

Серед жінок усі погляди прикуті на старті турніру Серени Вільямс... У свої 40 років вона повертається до турніру після річної відсутності.

 Ще одна особливість Вімбледону цього року... на кортах не буде ні росіян, ні білорусів. Заходи, вжиті після вторгнення в Україну. Це єдиний турнір Великого шолома, який прийняв таке рішення.

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Також, чи читали ви Гаррі Поттера? Що ж, пройшло рівно 25 років, як все почалося для знаменитого чарівника. 26 червня 1997 року знаменита невідома Дж. К. Роулінг опублікувала "Гаррі Поттера і філософський камінь". Також була більш дивна назва  "Велика цегла". Її продадуть 500 мільйонів примірників. Решта ми знаємо. Культова сага. Який є в кінотеатрах і в магазинах. І так триває вже чверть століття!

Трохи терпіння, якщо небо все ще сіре, коли я розмовляю з вами...

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Якщо вам довелося вийти в капюшоні чи з парасолькою... Якщо ви почуєте легкий грім: це нормально на початку тижня. Але суха погода повертається! Літня погода буде вже з цього вівторка. З сезонними максимумами до 24 градусів. На небі більше хмар, але без дощу. А пік спеки та гарної погоди очікується в середу. До 27 або 28 градусів. Після температура може піти вниз. Ми вам про це, звичайно, розповімо пізніше.

 

Прогноз погоди, щодня, на RTBF Україна.

C’est un début de semaine marqué par de nombreuses réunions au sommet. Et l’Ukraine est souvent au cœur des discussions. 

Un sommet de l’OTAN débute à Madrid. Un sommet sous haute sécurité. Hier déjà, des milliers de personnes ont manifesté pour la paix – et contre l’OTAN- dans la capitale espagnole. 

Les dirigeants du G7, les 7 plus grand puissances économiques, sont quant à eux toujours réunis en Allemagne. Ce lundi, ils entendront, par vidéo-conférence, Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien doit demander du renfort : plus d’armes. A l’heure où , je ne vous apprends rien…la guerre continue de faire rage dans l’Est, et des frappes russes ont touché Kiev ce week-end. Les pays du G7 ont déjà décidé de sanctionner une nouvelle fois la Russie, avec un embargo sur l'or.

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Du sport, et du tennis au programme avec le début de Wimbledon. Le tournoi mythique démarre ce lundi. Tradition oblige : tout le monde jouera en blanc sur le gazon. 

Et c'est le tenant du titre, Novak Djokovic, qui ouvrira le bal sur le Central. " Djoko " a déjà remporté 6 fois Wimbledon. Il est le grand favori.

Chez les dames, les regards se tourneront, en début de tournoi, vers Serena Williams...A 40 ans, elle fait son grand retour, après 1 an d'absence.

Autre particularité de Wimbledon cette année…il n’y aura aucun russe, aucun biélorusse sur les courts. Mesure prise suite à l’invasion de l’Ukraine. C’est le seul tournoi du Grand Chelem qui a pris cette décision.

 

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Enfin, vous avez lu Harry Potter ? Hé bien cela fait exactement 25 ans que tout a commencé pour le célèbre sorcier. Le 26 juin 1997, une illustre inconnue, JK Rowling publie " Harry Potter à l’école des Sorciers ". Une " grosse brique " au titre un peu curieux. Elle en vendra 500 millions d’exemplaires. La suite, on la connait. Une saga devenue culte. Qui se décline au cinéma et dans les magasins. Un quart de siècle que ça dure !  

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La météo : un tout petit peu de patience si le ciel est encore gris au moment où je vous parle…

Si vous avez du sortir avec une capuche ou un parapluie, si vous entendez un petit coup de tonnerre : c’est normal en ce tout début de semaine. Mais le temps sec revient : du temps estival, même, à partir de ce mardi. Avec des maxima de saison, jusque 24 degrés. Encore des nuages dans le ciel, mais pas de pluie. Le pic de chaleur et de beau temps est attendu pour mercredi (températures jusque 27 ou 28 degrés!). Ensuite, cela pourrait se dégrader. 

 

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