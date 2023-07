G20 : pas d'accord trouvé sur un calendrier de réduction des énergies fossiles

Une coalition de dix-huit pays, dont la France et l'Allemagne, menée par les Îles Marshall, a réclamé vendredi dernier "une sortie urgente des énergies fossiles" et "un pic des gaz à effet de serre d'ici à 2025", estimant que "l'humanité ne peut pas se permettre d'attendre". Cette coalition réclame une diminution de 43% des émissions mondiales d'ici à 2030 par rapport à 2019, afin de respecter la limite des 1,5°C, conformément aux calculs des experts climat des Nations unies. Mais beaucoup de pays en développement estiment que les pays riches, plus gros pollueurs, doivent financer davantage la transition énergétique.