G20 : l’Inde organise une réunion au Cachemire, source de plus de 80 ans de tensions

Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan qui, depuis leur indépendance en 1947, revendiquent la souveraineté sur la totalité de ce territoire himalayen majoritairement musulman. Il a été la cause de deux des trois guerres qui les ont opposés depuis. La partie administrée par l’Inde a connu plus de trois décennies de troubles, qui ont fait des dizaines de milliers de morts.

Le Pakistan n’est pas membre du G20 mais il contrôle une petite partie du Cachemire. Pour Islamabad, l’organisation de la réunion sur ce territoire viole le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les accords bilatéraux. De son côté, l’Inde accuse le Pakistan d’entraîner et de soutenir des séparatistes au Cachemire.