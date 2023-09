G20 en Inde : une réunion d’une famille internationale "dysfonctionnelle" qui va chercher des compromis, analyse l’ONU

Kurt Campbell, côté américain, a toutefois assuré que les négociations avaient progressé sur le climat, et sur la formulation qui figurerait en la matière dans le communiqué final de la réunion.

Sur l’Ukraine en revanche, il a laissé entendre que les désaccords subsistaient, lors d’un échange avec la presse : "les Etats-Unis et leurs alliés restent concentrés, déterminés et résolus pour ce qui concerne l’Ukraine, et nous l’avons dit tout à fait clairement à tous nos interlocuteurs."

L’Inde n’a pas adhéré aux sanctions contre Moscou après l’invasion. Et d’autres pays émergents refusent de s’aligner sur les Occidentaux.

Les Etats-Unis en sont conscients, et de toute façon leur priorité à New Delhi est économique : doper les capacités de financement de la Banque mondiale notamment, pour offrir une alternative aux gigantesques plans d’investissement chinois, les "Nouvelles routes de la soie." La Russie est représentée par son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, qui a déjà donné le ton dans un communiqué : "Nous travaillons étroitement avec tous les pays du G20 afin de […] lutter contre les tentatives d’expliquer les problèmes humanitaires et économiques dans le monde uniquement par 'le conflit en Ukraine'".

La Chine envoie quant à elle le Premier ministre Li Qiang.

Jeudi, Narendra Modi a réitéré son souhait d’élargir le bloc en G21 avec "l’inclusion de l’Union africaine en tant que membre permanent". Un projet qui, c’est chose rare au G20, semble plus ou moins faire consensus.