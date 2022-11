G20 à Bali : un accrochage entre Xi Jinping et Justin Trudeau met à nu des tensions entre Chine et Canada

D’un ton calme et avec le sourire, le président s’exprime en chinois et poursuit : "Et en plus, ce n’est pas la façon dont la discussion s’est déroulée". Ses propos sont traduits en anglais par un interprète.

Aller raconter aux journaux ce qu’on a dit lors de notre conversation, ce n’est pas approprié

"S’il y a de la sincérité (de votre part), alors nous devrions avoir une discussion basée sur le respect mutuel. Si tel n’est pas le cas, difficile d’en attendre trop", poursuit Xi Jinping à l’adresse de Justin Trudeau.

Le président chinois tente alors apparemment de prendre congé du Premier ministre canadien, mais ce dernier répond, avant même d’écouter la traduction des propos de Xi Jinping.

"Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc, et c’est ce que nous allons continuer à faire", déclare Justin Trudeau en anglais.

"Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord", souligne-t-il.