G-beauty, C-beauty, T-beauty : qu'est-ce que c'est toutes ces lettres ?

Si la K-beauty (Korean Beauty) domine toujours les débats en matière de skincare, les réseaux sociaux ont vu émerger ces derniers mois de nouvelles tendances venues des quatre coins du globe. En 2021, la J-beauty (Japanese Beauty) s'est progressivement imposée dans le paysage de la cosmétique, surfant (notamment) sur la vague d'une beauté minimaliste entre sciences et traditions, faisant une foule d'adeptes à travers le monde. Mais l'on parle aujourd'hui de G-beauty, de C-beauty et même de T-beauty, célébrant les rituels de pays voisins comme de pays lointains.

Forts de rituels ancestraux, les pays d'Asie influencent depuis longtemps la routine beauté des nations occidentales, et plus particulièrement d'Europe et des Etats-Unis. On l'a vu avec la K-beauty et la J-beauty et cela se poursuit aujourd'hui avec la C-beauty (Chinese Beauty) et la T-beauty (Taiwanese Beauty), qui s'imposent progressivement avec des cosmétiques inspirés, là encore, d'un savoir-faire et de traditions ancestraux.