Future halle maraîchère à Namur : des visites et une enquête pour trouver les futurs occupants et producteurs

À Namur, une halle maraîchère de 750 mètres carrés va voir le jour sur le site des anciennes casernes, d’ici fin 2024. L’espace est détenu par la Ville, mais il va être loué. Il faut ainsi trouver un concessionnaire d’une part, et des producteurs locaux d’autre part, qui devront répondre à un cahier des charges. Car le lieu devra être dédié à l’alimentation durable et locale.

Dans ce but, la Ville a lancé deux procédures. D’abord, une enquête prospective, en cours jusqu’au quinze juin. Mais aussi deux visites, les premier et sept juin, pour que les candidats potentiels se fassent une idée du lieu, et que le projet puisse être construit en collaboration avec eux.

Espace d’échange

Car il ne s’agira pas simplement d’un point de vente : le lieu sera un espace d’échange à part entière, dédié à l’alimentation écoresponsable. “On peut par exemple imaginer des ateliers de sensibilisation, des réalisations concrètes, comme la réalisation de recettes, ou encore des soirées thématiques en lien avec l’alimentation durable”, égrène Charlotte Mouget, première échevine en charge de la transition écologique à la Ville de Namur.