Future gare d’Ottignies : deux associations émettent leurs critiques en matière d’accessibilité

Le projet avait été dévoilé par la SNCB en 2021. Il est aujourd’hui soumis à enquête publique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette future gare passerelle, durable et multimodale, ne fait pas l’unanimité. La CCATM avait déjà émis ses réserves il y a quelques mois. Aujourd’hui, ce sont deux associations d’usagers de la gare, Navetteurs.be et le GRACQ, qui se joignent pour se positionner contre ce projet dans sa forme actuelle. Pour elles, la SNCB doit revoir sa copie pour ce qui est de l’accessibilité. Le cheminement des personnes à mobilité réduite, des parents de jeunes enfants en poussette et même des cyclistes serait nettement plus compliqué. "La gare passerelle aura un dénivelé très important : plus 12,5 mètres vers les guichets, moins huit mètres vers les quais. Pour les personnes qui n’ont pas de problème de mobilité, c’est faisable. Mais les personnes qui ne sont pas capables d’emprunter des escaliers ou des escalators devront toutes passer par les ascenseurs, et là il y a un vrai risque d’engorgement", argument Corentin Genin, du GRACQ. Les associations notent aussi les risques de pannes de ces dispositifs.