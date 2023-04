Futurama, le grand retour

La date exacte du retour de Fry et Leela reste encore un mystère mais une chose est sûre, la suite de l’aventure du Planet Express est prévue pour l’été 2023.

La série originale de Matt Groening et David X. Cohen suit les aventures de Fry, livreur de pizza, qui se cryogénise par accident. Réveillé 3000 ans plus tard, il découvre un New York futuriste où il rencontre un robot alcoolique appelé Bender et tombe amoureux d’une cyclope, Leela. Les trois amis trouveront du travail dans la compagnie fondée par les descendants de Fry : Planet Express. Accompagnés du comptable Hermes Conrad, de l’assistante Amy Wong et de l’alien/homard Dr. Zoidberg, ils embarquent pour une aventure épique à travers l’univers.

Depuis son épisode final "Meanwhile" en 2013, les fans attendent avec impatience un reboot. Il aura fallu dix longues années pour voir cette patience récompensée.