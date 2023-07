Futurama : la petite histoire derrière ce dessin animé qui fait son come-back

Au moment où Groening a l’idée de Futurama, il travaille déjà avec Cohen sur les Simpson. Et s’il pense à embarquer Cohen dans le projet, c’est parce que celui-ci est féru de maths et de science-fiction, deux matières qui nourriront énormément le scénario de Futurama.

Car c’est bien de ça que relève le pitch de son dessin animé : la science fiction. Un homme (Philip J. Fry) se retrouve cryogénisé juste avant le passage à l’an 2000, le 31 décembre 1999 pour être précis, et se réveille 1000 ans plus tard, en 2999. À son réveil, il est entouré d’êtres étranges, comme Turanga Leela (une extraterrestre cyclope), Bender Tordeur Rodriguez (un robot tordeur), John A. Zoïdberg, un homard qui se dit médecin.

Mais avant que Futurama ne prenne vie sur le petit écran, il va falloir convaincre la société de production Fox que leur série vaut la peine d’y investir de l’argent. Et au départ, ce n’est pas gagné d’avance. La Fox n’est pas enthousiaste à l’idée de proposer des thèmes si pointus au public. Entre les cabines de suicide et le langage binaire, pas certain, en effet, que le public adhère.

Et pourtant, Futurama verra le jour et rencontrera même son public. Un public certes moins large que les Simpson. Moins jeune aussi car la série se veut plus pointue. Entre 1999, année de lancement de la première saison, et 2013, date de diffusion de la 7e saison, plus de 120 épisodes seront diffusés, tantôt sur la Fox, tantôt sur Comedy Central.