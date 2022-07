Futur retraité, Van Melsen va diriger la future équipe de développement d’Intermarché

Kevin Van Melsen, qui a annoncé dimanche sa future retraite professionnelle, ne va pas quitter le monde du cyclisme pour autant. En effet, le Belge de 35 ans va diriger l’équipe de développement d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, qui verra le jour le 1er janvier 2023. La formation belge l’a annoncé lundi.

Actif pendant 14 ans dans le peloton pour la structure de Jean-François Bourlart, le natif de Verviers va endosser le rôle de directeur sportif. Cette équipe de développement, qui fait partie de la structure Continuum Sports Belgium, qui chapeaute déjà la World Team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux sur route et le Team Tormans en cyclo-cross, doit "permettre à une quinzaine de coureurs de bénéficier du professionnalisme et de l’expérience de la structure de la formation pour en devenir le réservoir de talents".

Cette formation sera inscrite en tant que Continental Team et "proposera un programme national et international à une quinzaine de jeunes talents wallons, belges et internationaux", a précisé la formation belge.