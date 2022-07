"Futur proche" de Jan Martens à la Cour d’Honneur du Palais des Papes : danser la résilience

Pour la première fois, Jan Martens travaille avec un corps de ballet déjà constitué avec ce que cela comporte de contraintes et de hiérarchie entre ses membres. "L’Opera Ballet Vlaanderen est actuellement en transition", explique le chorégraphe.

J’ai décidé de ne pas travailler avec cette hiérarchie inhérente au ballet. Dans mon travail, il est important qu’il y ait une sorte de démocratie sur scène, que chaque performeur ait la même part. J’ai pu constater très vite que les danseurs étaient justement prêts à abandonner cette hiérarchie. Je venais avec des préjugés sur ce que peut être le corps de ballet d’une grande institution classique comme l’est l’Opera Ballet Vlaanderen et j’ai été agréablement surpris de constater la diversité des danseurs et leur ouverture d’esprit. Leur désir de créer quelque chose de différent de ce dont ils ont l’habitude était incroyablement beau.

Sur l’immense plateau de la Cour d’Honneur, deux enfants d’une douzaine d’années se mêlent aux danseurs de l’Opera Ballet Vlaanderen, pas immédiatement identifiables. Jan Martens aime créer des rencontres entre des gens différents dans ces créations, il souhaiterait que cela devienne la norme et ne soit même plus questionné. En attendant, la présence d’enfants sur le plateau n’a rien d’anecdotique. Comment questionner le futur s’il n’est pas sur scène ?

Dans "Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones", le corps de ballet était très hétérogène, les dix-sept interprètes, âgés de 18 à 70 ans, venant de tous horizons et ayant donc des bagages artistiques et des pratiques très différentes que Jan Martens avait décidé d’unifier en utilisant notamment un code couleur commun pour les costumes. Dans "Futur proche", c’est le contraire qui s’opère. Jan Martens nous a expliqué ce parti pris :