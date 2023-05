Futur hôpital de Nivelles : le bureau d’architecte a été désigné

La mission d’Archipelago et de ses partenaires sera de concevoir en tout cinq hôpitaux. "Une première dans un réseau hospitalier wallon", indique le communiqué d’Helora. Ces cinq établissements auront une architecture commune : même esthétique, même logique d’aménagement, mêmes matériaux. "La standardisation d’un maximum de fonctions telles que les chambres, les locaux de soins, les salles d’opération… permettront aussi une réduction massive des coûts de production en plus de faciliter l’évolution des patients et du personnel au sein des sites", dit encore le communiqué.

A Nivelles, le futur hôpital s’implantera sur le zoning des Portes de l’Europe et comptera 340 lits, ainsi un bloc opératoire d’une dizaine de salles et un plateau d’imagerie médicale. Il sera aussi plus facile d’accès tant en voiture qu’en bus. Ce projet, évalué à 175 millions d’euros, devrait sortir de terre à l’horizon 2030.