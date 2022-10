Futur éco-quartier de Coronmeuse à Liège : trois quarts des logements déjà autorisés et en construction ont trouvé preneurs

L’aménagement de Rives Ardentes, le futur éco-quartier de Coronmeuse à Liège, avance à grands pas et même plus vite que prévu.

Ce vendredi, autorités et développeurs du projet ont procédé à une pose symbolique de premières pierres et au dévoilement d’une plaque commémorative. Mais en fait le chantier a débuté à la mi-2021 et le gros œuvre des premiers immeubles est déjà bien entamé. On sait que le site accueillera notamment le nouveau site liégeois de l’assureur Ethias.

Frédéric Loriaux, Administrateur-Directeur de l’entreprise de construction CIT Blaton, fait le point sur l’avancée des aménagements : "Le chantier, pour le moment, avance deux fois plus vite que ce qu’on avait prévu initialement. On est occupé à faire la grosse partie des infrastructures qu’on cédera à la Ville d’ici fin de l’année prochaine et les premiers bâtiments sortent de terre. Sur 200 logements pour lesquels on dispose de permis, on a les trois quarts qui sont en cours de construction. Au niveau de la commercialisation, sur les 200 pour lesquels on dispose d’un permis, à peu près les trois quarts ont trouvé preneurs, un tiers en location, deux tiers à la vente. On attend d’ici peu le permis pour le bâtiment d’Ethias, probablement le mois prochain. Et on pourra démarrer ces travaux-là aussi.".