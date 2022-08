Futsal: Le RSCA Futsal officiellement lancé

En effet, si sur la scène nationale, le club était déjà le véritable patron du championnat de Belgique avec six titres lors des huit dernières saisons, le club butait sur un plafond de verre au niveau européen.

" On est tout de même neuvième au ranking UEFA des clubs mais on avait besoin de plus pour rejoindre des grosses écuries comme le FC Barcelone ou Benfica. Anderlecht nous apporte son expertise, surtout en dehors du terrain. L’équipe première est composée de joueurs professionnels mais, à côté de cela, nous n’étions pas encore en capacité de construire une infrastructure pro. De plus, les contacts et les partenaires, que le Sporting nous amènent, permettent aussi d’obtenir un budget plus important ".

Une équipe professionnelle qui se produira désormais dans un nouveau complexe, à quinze kilomètres du Parc Astrid, du côté de Roosdaal (Une salle dotée de 1200 places aux couleurs anderlechtoises). Une professionnalisation, à raison de deux entrainements par jour, qui laisse néanmoins les joueurs de futsal à des années lumières de leurs homologues sur herbe au niveau financier.

" Oui, c’est dommage ", plaisante Steven Dillien, pivot du RSCA Futsal. " Mais on est sur le bon chemin. Le Futsal devient populaire. On verra dans le futur. En tout cas, depuis l’arrivée du Sporting, on a déjà notre nouvelle salle. On est aussi parti en stage en Turquie. Donc, on sent déjà la différence. Et puis, porter ce maillot est une fierté. C’est un grand club connu dans toute l’Europe ".