Futsal : la Belgique se qualifie pour le Tour Elite en battant la Hongrie aux tirs au but

La Belgique s’est qualifiée pour le Tour Elite des qualifications au Mondial 2024 de futsal. Victorieuse 2-1 à l’aller, les Belges ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour sortir vainqueur du double duel ce lundi à Berettyoujfalu.

Contrat rempli pour la Belgique de Futsal. Mais ce ne fût pas facile. Avec un but d’avance suite à la victoire du match aller (2-1), les Belges se sont inclinés 4-3 lors du match retour. Pourtant, la Belgique menait 2-0 en début de match. Les Hongrois ont ensuite réagi pour égaliser avant le repos

En seconde période, les joueurs de Karim Bachar ont semblé filer tout droit vers la qualification lorsque Zoltan Droth a envoyé les deux équipes en prolongations. Après 28 secondes dans la seconde prolongation, Milan Hajmasi a donné deux buts d'avance aux Hongrois, mais Rahou a arraché la séance de tirs au but. Des tirs au but qui ont vu la Belgique s’imposer 3-4 et donc se qualifier pour le Tour Elite des qualifications au Mondial 2024.

Pour rappel, battue 4-7 par la Géorgie en mars, la Belgique n’était pas parvenue à se classer parmi les quatre meilleurs deuxièmes qui accédaient directement au Tour Elite et a été contrainte de passer par les barrages.

Les quatre vainqueurs de ces barrages rejoindront les douze vainqueurs de groupes du Tour principal et les quatre meilleurs deuxièmes au Tour Elite.

Lors du Tour Elite, les vingt équipes seront réparties en cinq groupes de quatre. Les cinq vainqueurs se qualifieront directement pour la Coupe du monde, les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage pour décrocher les deux derniers tickets. Si un pays européen est choisi pour accueillir le Mondial, il n’y aura alors qu’un seul match de barrage, réunissant les deux meilleurs deuxièmes. Le pays hôte du tournoi n’est, en effet, pas encore connu.

En 2021, le Portugal avait remporté l’édition organisée en Lituanie après sa victoire 2-1 contre l’Argentine en finale. La Belgique a participé trois fois à la Coupe du monde de futsal, en 1989, 1992 et 1996, avec une quatrième place en 1989 comme meilleur résultat.