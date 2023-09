Fusion Soudal - Quick Step et INEOS Grenadiers : on fait le point sur la rumeur qui agite le peloton et concerne d'autres équipes

Enfin, troisième élément déclencheur, le possible transfert de Remco Evenepoel chez INEOS. Le mythe existe depuis un moment. On sait que l’équipe britannique est séduite par le profil du coureur belge. Chris Froome n’est plus là, Geraint Thomas a 37 ans, Egan Bernal n’est plus le coureur de 2019, INEOS Grenadiers se cherche un nouveau leader capable de rivaliser avec Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.

Selon nos informations, INEOS a bien essayé d’engager Evenepoel en direct, mais l’équipe s’est heurtée à son contrat béton (il possède un contrat chez Soudal – Quick Step courant jusqu’à fin 2026). Les clauses de départ de Remco ont logiquement freiné la transaction. Le plan A capote donc mais les Britanniques auraient alors activé un plan B. Racheter la structure de Soudal – Quick Step et fusionner avec l’équipe belge. Une autre manière d’attirer Remco Evenepoel.

Mais depuis le 1er août et les officialisations des transferts, le plan B des INEOS se dégonfle. Patrick Lefevere a annoncé sept transferts entrants (Mikel Landa, Ayco Bastiaens et cinq coureurs de moins de 23 ans assez prometteurs). Pour la prochaine saison, Soudal compte donc, actuellement, 21 coureurs sous contrat. Et on nous glisse que d’autres transferts ont été signés mais pas encore annoncés. Si vous ajoutez les 15 gars de chez INEOS, ça fait 36 coureurs, soit au moins six de trop pour une équipe World Tour.