C’est la meilleure façon possible de terminer cette aventure. Je suis très content à la fois que ça se termine, car c’est une charge émotionnelle, physique et de travail qui commençait à peser. Ca n’a pas toujours été facile mais heureusement, Agustin était avec nous. Il nous a toujours donné la force de ne pas lâcher car j’ai eu de grosses douleurs, je n’ai plus 20 ans… Les jeunes ont encore des opportunités pour gagner ce trophée mais moi, je n’aurai plus l’occasion de le gagner. Merci du fond du cœur, merci aux téléspectateurs. C’est un beau cadeau qu’on nous offre aujourd’hui ! - Pilou.