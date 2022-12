Fusion nucléaire : l’annonce d’une "avancée scientifique majeure", à quel point ?

La fusion nucléaire fait exactement l’inverse. Au lieu de les éclater, elle rapproche des atomes. Le but est de rapprocher deux atomes d’hydrogène (deutérium et tritium) à des températures de l’ordre de 150 millions de degrés. Les noyaux fusionnent, et deviennent un nouveau noyau qui se retrouve dans un état instable. Pour retrouver un état stable, le noyau éjecte un atome d’hélium et un neutron… avec beaucoup d’énergie. Et c’est le but !

Le soleil, lui aussi tire son énergie d’une réaction appelée "fusion nucléaire". Il transforme des quantités d’hydrogène en hélium et dégage une importante quantité d’énergie.